SPOR Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak'ta başladı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- Şırnak'ta, 60 ilden gelen bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na 60 ilden gelen bin 500 sporcu katıldı.

Sporcularla bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte oluşan huzur ve güven ortamına vurgu yaptı. Sağlanan huzur ortamının ardından Şırnak'ta spor alanındaki etkinliklerin arttığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Şehrimizde ve bölgemizde malumunuz 40 yıla yakın süre terörle mücadele yoğun bir şekilde yaşandı. Ama devletimizin kararlılığı ile çok önemli mesafeler alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bütün bakanlıklarımızın, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarının gayretleri ile güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere terörle mücadele alanında çok yoğun çabalar ortaya konuldu. Şükürler olsun, bugün gelmiş olduğumuz noktada huzur ve güvenlik ortamının yakalamış durumdayız. Özellikle yakalamış olduğumuz huzur ve güvenlik ortamının bir göstergesi, yansıması ve olumlu bir tezahürüdür. 60 ilden sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz geldi, Şırnak'ta buluştuk. İnşallah çok güzel haftayı hep birlikte geçireceğiz. Spor heyecan işi, motivasyon işi. Takım anlayışı, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, kardeşlik hukukunun geliştirilmesi konusunda sporun çok büyük katkıları var. Bir yandan yatırımlar devam ederken bir yandan da organizasyonlar yapılıyor olması ve şehrimizin ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla özellikle de spor organizasyonlarıyla gündeme gelmesi gençlerimize ve vatandaşlarımıza çok olumlu yansıyor. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Bu etkinliklerin yapılması bundan sonraki etkinlikleri de beraberinde getireceğinden, onları teşvik edeceğinden dolayı bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı teşkil ediyor" dedi.

BATUHAN BOZASLAN: ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Batuhan Bozaslan ise yaptığı açıklamada, "Biz buraya milli takım seçmelerine geldik. Allah'a şükür ilk maçımızı aldık. Sait hocamın antrenman programı ile güzel bir çalışma yaptık, bir sene boyunca. Pandemi demeden çok çalıştık. Hedefim burada şampiyon olmak. Ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasına da çok daha güzel hazırlanmak istiyorum. Orada en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.