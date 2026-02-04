Türkiye, Fruit Logistica 2026'da Berlin'de - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye, Fruit Logistica 2026'da Berlin'de

Türkiye, Fruit Logistica 2026'da Berlin'de
04.02.2026 15:27
Antalya, meyve ve sebze ticareti için Berlin'de güçlü temsil sağlıyor, 2600 firma katılıyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş., bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de açılan ve 6 Şubat'a kadar sürecek olan Fruit Logistica 2026 fuarında ülkemizi güçlü bir katılımla temsil ediyor. Dünya taze meyve ve sebze ticaretinin yönlendirildiği bu önemli organizasyon, üreticiyi, ihracatçıyı, tedarik zinciri aktörlerini ve teknoloji sağlayıcılarını tek çatı altında buluşturuyor. Organizasyona yaklaşık 2 bin 600 katılımcı firma, 90'dan fazla ülke ve 151 ülkeden 67 bini aşkın sektör profesyoneli katılıyor.

ANFAŞ, Berlin'de açtığı stantla sadece Türkiye'nin fuar temsilcisi olmakla kalmıyor; profesyonel ekibi ile uluslararası ticaret ve iş birliği fırsatlarını aktif şekilde yönetiyor. Aynı zamanda, Antalya'da düzenlediği kendi fuarlarını (Fresh Antalya, Food Product, Hotel Equipment) ve sektörel etkinliklerini tanıtarak, Türkiye'nin fuarcılık gücünü dünyaya gösteriyor. Bu kapsamda kurulan iş bağlantıları, tarafların küresel pazarlarda daha etkin bir konum elde etmesine katkı sağlarken; Türkiye'nin üretim, tedarik, lojistik ve teknoloji kapasitesini de uluslararası alanda gözler önüne seriyor.

ANFAŞ Yönetim Kurulu, Berlin'de kurulan iş bağlantılarının yalnızca ticari fırsatlarla sınırlı olmadığını; Türkiye'nin taze ürün, gıda ve turizm sektörlerindeki küresel varlığını güçlendirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Fruit Logistica 2026'da Berlin'de - Son Dakika

