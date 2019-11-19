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Türkiye Gazetesi'nden Vali Memiş'e ziyaret

7 saat önce

Türkiye Gazetesi yöneticileri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Gazetesi'nden Vali Memiş'e ziyaret, System.String[]

Türkiye Gazetesi yöneticileri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.


Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, İhlas Pazarlama Tahsilat Müdürü Zekai Bayrak ile birlikte Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim ettiler.


Sohbet ortamında geçen ziyarette Türkiye Gazetesi yöneticilerince Erzurum Valisi Okay Memiş'e şehre yaptığı katkılar ve Türkiye Gazetesi'ne teveccühünden dolayı bir teşekkür belgesi takdim edildi. Vali Memiş'e Türkiye Gazetesi'nde çıkan haber kupürlerinin yer aldığı dosyayı veren Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Küçükdemir, Vali Memiş'e başarı dileklerinde bulundu.


Vali Memiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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