Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Son Dakika

Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
30.03.2021 21:43
Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan ve İslami ilimler alanında çalışmalar yapan yazar Arvas, Kovid-19 tedavisi gördüğü Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Arvas'in cenazesi yarın saat 15.00'te Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi