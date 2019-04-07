Son Dakika Haberleri: Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda üçüncülük ve final müsabakaları yapıldı.

Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonayı, aileler de yakından takip etti.

Şampiyonada dün yapılan finallerde 60 kiloda Ömer Biçici, 67 kiloda Abdülsamet Başar, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, 87 kiloda Bedirhan Tan, 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finalde rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bugün ise 55 kiloda Adem Uzun, 63 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda İsmail Gün, 82 kiloda Doğan Kaya ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Spor
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