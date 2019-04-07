Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Sakarya
'da düzenlenen Türkiye
Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda üçüncülük ve final müsabakaları yapıldı.
Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonayı, aileler de yakından takip etti.
Şampiyonada dün yapılan finallerde 60 kiloda Ömer Biçici, 67 kiloda Abdülsamet Başar, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, 87 kiloda Bedirhan Tan, 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, finalde rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.
Bugün ise 55 kiloda Adem Uzun
, 63 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda İsmail Gün
, 82 kiloda Doğan Kaya
ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.