Türkiye, global pazarlara taşınıyor - Son Dakika
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Türkiye, global pazarlara taşınıyor

10 dakika önce

Türkiye, Amerikan firmalarının da katkısıyla global pazarlara taşınıyor.

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Türkiye, Amerikan firmalarının da katkısıyla global pazarlara taşınıyor.


Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 16. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye 2002 yılından bu yana toplam 217 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldiğini belirterek, "Bu tutarın dağılımına baktığımızda, bizim için her zaman önemli bir kaynak olan Amerika Birleşik Devletleri'nden, aynı dönemde, 12 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldiğini görüyoruz. AmCham, Türkiye'deki ABD merkezli şirketleri temsil eden önemli bir sivil toplum kuruluşu. Yatırım Ofisi olarak, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


AmCham Turkey/ABFT Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye'nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurguladı. Üye şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değeri vurgulayan Turnaoğlu, "Derneğimize üye 110'u aşkın Amerikan şirketi ile birlikte Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olarak kendimizi konumlandırdık" dedi.


Bu gücü Türkiye ekonomisine 3 farklı alanda katkı sağlamak için kullandıklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için oluşturdukları değeri şu ana başlıklar altında sıraladı:


"Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması, yetenek gelişimi ve çeşitliliği teşvik etmek, yerel iş ortaklarını küresel değer zincirlerine taşımak".


Turnaoğlu, bugün birçok Amerikan firmasının çalıştığı Türk firmalarını global değer zincirine katarak gerek üretim gerekse ihracat konusunda katkı sağladıklarını vurguladı.


ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ise "Bugün burada bulunmanız, hepimizin ABD-Türkiye ilişkilerine ve ABD-Türk şirketlerinin yıllardır süre gelen iş birliğine verdiği önemin altını çiziyor" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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