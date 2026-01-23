Türkiye, Güney Kore'ye 2-0 Kaybetti - Son Dakika
Spor

Türkiye, Güney Kore'ye 2-0 Kaybetti

23.01.2026 22:23
18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu 4. maçında Türkiye, Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodunu Güney Kore, Seonjin Kim'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda bitime 8 saniye kala Güney Kore, Jiwoo Jang ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın son periyodunda gol olmayınca Güney Kore maçı 2-0 kazandı.

Milliler bu sonuçla 3 puanda kalırken Güney Kore puanını 11'e çıkardı. Güney Kore, Letonya maçını uzatmalarda kazandığı için o mücadeleden 2 puan kazandı.

Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Letonya ile karşılaşacak.

A Grubu'ndaki diğer maçlar

Şampiyonada A Grubu'nda bugün iki maç daha oynandı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk karşılaşmada Letonya, Yeni Zelanda'yı 4-0, Kazakistan ise Hollanda'yı 7-0 mağlup etti.

Grupta 25 Ocak Pazar günü Hollanda-Yeni Zelanda ve Güney Kore-Kazakistan maçları da oynanacak.

Kaynak: AA

