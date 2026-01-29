Türkiye Güvenli Liman Olma Yolunda - Son Dakika
Türkiye Güvenli Liman Olma Yolunda

29.01.2026 14:23
Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye'nin bölgedeki rolünü ve yatırımlarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, kargaşanın ve ticaret kavgalarının olduğu dünyada Türkiye'nin güvenli liman olarak bölgesinde savaşların bitirilmesine katkı sağladığını belirterek, "Hem de ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor." dedi.

Eğitime Destek Platformu (EDEP) İl Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Çam, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret ederek, Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Daha AK Parti İl Başkanlığına giden Çam, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki kargaşanın arasında Türkiye'de birçok güzel iş gerçekleştirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin dünyada görülmeyen bir facia olduğunu vurgulayan Çam, "55 bin vatandaşımızın şehadetine neden olan depremle birlikte 11 ilimiz çöktü. Şu anda sessiz sedasız bir saat içinde 22, günde 500 konut yapan bir devlet sistemi var. Ülke çalışanlarını destekleyen, hayat standardını düşürmemeyi başaran bir hükümet sistemimiz var. İnşallah onarma süreçleri tamamlandıktan sonra çok daha farklı açılımlar Türkiye'de olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin her köşesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Çam, şöyle konuştu:

"Ülkenin neresine gitsek, hangi şehrine gitsek mutlaka orada bir marka yatırım var. Ilgaz Tüneli gibi birçok tünelimiz yapıldı. Umut dolu bir çalışma ve tempo içinde Cumhurbaşkanımız, her günü biraz daha artıya çevirecek şekilde bütün kadrolarını çalıştırıyor. Yurt dışına çıktığımız zaman karşılaşıyoruz, dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye'ye hayran şekilde bakıyor. Bu kadar kargaşanın, dünya ticaret kavgalarının olduğu bir yerde Türkiye adeta güvenli liman olarak bölgesinde adım adım hem savaşların bitirilmesine katkı sağlıyor hem ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizler için çok büyük imkanlar."

Ziyaretlerde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

