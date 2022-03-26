Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu - Son Dakika
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Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu

26.03.2022 16:42
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, sanatçı Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik paylaşımına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, sanatçı Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik paylaşımına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin Hayvanları Koruma Vakfı Başkanlığı, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Yıldız Tilbe'nin paylaşımındaki sözleriyle insanları galeyana getirerek suça teşvik ettiği, şüphelinin paylaşımlarının sokak hayvanlarına yönelik ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Sunulan dilekçede, söz konusu paylaşımın hayvansever olmayan pek çok insanı hayvanları katletmeye yönelttiği, bir hayvanın zehir verilerek acılar içinde öldürülmesine yönelik kışkırtıcı bir söylem olduğu ve bunun kin ve düşmanlığa bir sevk olduğu kaydedildi.

Dilekçede şüpheli Yıldız Tilbe'nin 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Paylaşım sonrası olumsuz yorumlar tespit edildi

Suç duyurusunun ardından yazılı açıklama yapan avukat Özlem Yazıcıoğlu, Yıldız Tilbe'nin bu paylaşımının son derece talihsiz olduğunu, hayvansever vatandaşlara yönelik hedef gösterici ve kışkırtıcı olduğunu belirtti. Avukat Yazıcıoğlu açıklamasının devamında, Tilbe'nin paylaşımı sonrası hayvanları zehirleyerek öldürmeyi hedefleyen pek çok olumsuz yorumların yer aldığını da tespit ettiklerini söylediği aktarıldı. - İSTANBUL

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Tilbe, Suç duyurusu, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'ndan Yıldız Tilbe'ye suç duyurusu - Son Dakika
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