Diyanet, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiği iddiasına tepki gösterdi: İslam'a göre böyle bir şey söz konusu olamaz

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiğine yönelik iddiası Türkiye'de infial yarattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlığın araştırılması için müfettiş görevlendirdiği olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımız her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR"

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir.

"EVLİLİK VE AİLE KONUSUNDA SAHİH DİNİ BİLGİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur."