Türkiye-Hırvatistan maçından notlar - Son Dakika

Türkiye-Hırvatistan maçından notlar

11.11.2020 20:53
Türkiye-Hırvatistan maçından notlar, System.String[]

Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Hazırlık maçında HırvatistanVodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

Dört oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yok

Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür de kadroda yok

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.

Hırvatistan'da Vida ve Melnjak ilk 11'de

Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Vodafone Park, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Hırvatistan maçından notlar - Son Dakika Spor


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