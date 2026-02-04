Türkiye İkinci El Araç Pazarı Büyüyor

Auto Kale, Türkiye ikinci el otomobil pazarının ulaştığı işlem hacmi ve ekonomik büyüklükle Avrupa'nın en büyük pazarlarını geride bıraktığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 8 milyon adede, toplam ikinci el kara taşıtı işlemlerinin ise 10 milyon seviyesine yaklaşması, pazarın ulaştığı hacmi ortaya koyuyor.

Yıllık yaklaşık 5 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan ikinci el otomobil pazarı, finansman, sigorta, dijital platformlar ve oto ekspertiz başta olmak üzere birçok yan sektörü kapsayan çok katmanlı bir ekonomik yapı oluştururken, bu büyüklük pazarın ekonominin temel dinamiklerinden biri haline geldiğine işaret ediyor.

Türkiye ikinci el otomobil pazarı, işlem adedi bakımından Avrupa'nın öne çıkan pazarları arasında yer alıyor. 2024 verilerine göre, İngiltere'de yıllık yaklaşık 7 milyon, Almanya'da 6 milyon, Fransa'da 5,5 milyon, İtalya'da 5 milyon ve İspanya'da 4,5 milyon seviyesinde gerçekleşen ikinci el araç satışlarına kıyasla Türkiye pazarı, 8 milyona yaklaşan otomobil ve hafif ticari araç satışıyla Avrupa'daki birçok büyük pazarı geride bırakıyor.

İkinci el otomobil pazarında 2025 itibarıyla ortalama satış fiyatlarının 650-750 bin lira bandında seyretmesi, yıllık toplam pazar hacmini yaklaşık 5 trilyon lira seviyelerine taşıyor.

Söz konusu büyüklük, finansman, sigorta, oto ekspertiz, dijital ilan platformları, noter işlemleri ve vergilendirme gibi birçok yan sektörü doğrudan etkileyen güçlü bir ekonomik çarpan oluşturuyor.

Sıfır araç fiyatlarındaki artış, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve tüketicilerin daha erişilebilir alternatiflere yönelmesi, ikinci el otomobil pazarının son yıllarda büyümesini hızlandırdı.

Bu süreçte ikinci el araç ticareti, bireysel alım-satımın ötesine geçerek kurumsal satıcılar, yetkili bayiler, filo şirketleri ve dijital platformların yer aldığı profesyonel bir yapıya dönüştü.

Türkiye'yi Avrupa pazarlarından ayıran unsurlardan biri, ikinci el araçlarda değer kaybının görece sınırlı olması olarak öne çıkıyor. Avrupa ve ABD'de araçların 3 ila 5 yıl içinde belirgin değer kaybı yaşadığına işaret edilirken, Türkiye'de ikinci el otomobillerin değerini daha uzun süre koruduğu görülüyor.

Türkiye'de ikinci el araçların sınırlı değer kaybetmesinin, arz-talep dengesi, sıfır araç fiyatlarının seviyesi, vergi yapısı ve tüketici davranışlarıyla yakından ilişkili olduğu, bu yapının da ikinci el pazarının canlılığını korumasında önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

İkinci el otomobil pazarının yüksek hacmini Türkiye'de korumasının beklendiği, bu büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde devam edebilmesi için güven temelli bir yapının güçlendirilmesinin önem taşıdığı ifade ediliyor. Bu kapsamda oto ekspertiz hizmetlerinin, alıcı ve satıcı arasındaki dengeyi sağlayan kilit unsurlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 5 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan ikinci el otomobil pazarının, yalnızca mevcut dönemin değil, ilerleyen dönemde de stratejik ekonomik alanları arasında yer almasının beklendiği değerlendiriliyor.???????

"Türkiye'de ikinci el otomobillerin değer kaybı oldukça sınırlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto Kale Ekspertiz Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş, Türkiye'de ikinci el otomobil satışlarındaki yüksek hacmin, oto ekspertiz sektörüne yalnızca operasyonel değil, stratejik bir sorumluluk da yüklediğini belirtti.

Baş, ikinci el otomobil pazarının, Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir çarpan etkisi oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu pazar, kayıtlı ticaretin artması, vergi gelirlerinin yükselmesi, istihdamın desteklenmesi ve finansal sistemin canlı tutulması açısından stratejik bir alan haline geldi. Milyonlarca işlemin döndüğü bu yapı, doğrudan ve dolaylı olarak ekonominin birçok damarını besliyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de ikinci el araçların değerini koruyan yapısına ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, oto ekspertiz alanında dijitalleşme, veri analitiği ve regülasyonların belirleyici olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ikinci el otomobillerin değer kaybı birçok ülkeye kıyasla oldukça sınırlı. Bu durum, pazarın sürekli canlı kalmasını sağlarken, işlem hacmini de yukarı taşıyor. Ancak bu kadar büyük bir pazarın sağlıklı işlemesi için güven unsurunun güçlü olması gerekiyor. Bugün oto ekspertiz, yalnızca aracın teknik durumunu raporlayan bir hizmet değil, piyasanın güven altyapısını oluşturan temel unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Önümüzdeki dönemde oto ekspertiz sektörü daha kurumsal bir yapıya evrilecek. İkinci el otomobil pazarındaki büyüme devam ettikçe, ekspertiz hizmetleri de hem nitelik hem de kapsam açısından dönüşmeye devam edecek. Bu dönüşüm, tüketici güvenini güçlendirirken sektörün tamamına değer katacak."