Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin’i ziyaret etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Badminton Takımı, elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısının ardından Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’i ziyaret etti. ÜNİLİG Badminton Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir derece elde eden takım, Süper Lig’e yükselme hakkı kazanarak üniversite adına büyük bir gurur yaşattı.

TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE SÜPER LİG BAŞARISI

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Badminton Türkiye Şampiyonası Bölgesel Lig klasmanında mücadele eden AİÇÜ Badminton Takımı, 27 üniversite arasından sıyrılarak Türkiye 2’ncisi oldu.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte takım, Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı. Sporcuların ortaya koyduğu performans, üniversite camiasında büyük takdir topladı.

REKTÖR GÜLÇİN’DEN TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, sporcular ve antrenör Doç. Dr. Serkan Tevabil Aka ile bir araya gelerek başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Gülçin, aynı organizasyonda ferdi kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Feyza Fatma Erim’i de ayrıca kutladı.

Ziyaret kapsamında kazanılan kupa Rektör Gülçin’e takdim edilirken, programa Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan da katıldı.

Haber: Servet Aslan