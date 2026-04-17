Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin'i ziyaret etti
Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin'i ziyaret etti

Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin'i ziyaret etti
17.04.2026 09:58
AİÇÜ Badminton Takımı, Türkiye ikinciliği başarısının ardından Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından kabul edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Badminton Takımı, elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısının ardından Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’i ziyaret etti. ÜNİLİG Badminton Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir derece elde eden takım, Süper Lig’e yükselme hakkı kazanarak üniversite adına büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin’i ziyaret etti

TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ VE SÜPER LİG BAŞARISI

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Badminton Türkiye Şampiyonası Bölgesel Lig klasmanında mücadele eden AİÇÜ Badminton Takımı, 27 üniversite arasından sıyrılarak Türkiye 2’ncisi oldu.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte takım, Süper Lig’e yükselme hakkı kazandı. Sporcuların ortaya koyduğu performans, üniversite camiasında büyük takdir topladı.

REKTÖR GÜLÇİN’DEN TEBRİK VE DESTEK MESAJI

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, sporcular ve antrenör Doç. Dr. Serkan Tevabil Aka ile bir araya gelerek başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Gülçin, aynı organizasyonda ferdi kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Feyza Fatma Erim’i de ayrıca kutladı.

Ziyaret kapsamında kazanılan kupa Rektör Gülçin’e takdim edilirken, programa Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan da katıldı.

Haber: Servet Aslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin’i ziyaret etti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Tunceli’de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
İstanbul’un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
SON DAKİKA: Türkiye ikincisi badminton takımı rektör Gülçin’i ziyaret etti - Son Dakika
