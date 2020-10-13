Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika

Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü

13.10.2020 17:59
Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü, System.String[]

Türkiye ile Katar, insan hakları alanında iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ile Katar, insan hakları alanında iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Ali bin Samih Marri ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu başkent Doha'da bir araya geldi.

İkili, insan haklarının korunması konusunda ortak öneme sahip meselelerde iş birliği yollarını görüştü.

Ulusal İnsan Hakları Komitesi, insan hakları konusunda bilinç oluşturmak için ciddi çalışmalara yürütüyor. Komite, ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 eğitim-öğretim yılında okul müfredatına insan hakları dersinin eklenmesi yönünde karar almıştı.

İnsan Hakları, Türkiye, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor         
17:13
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
16:53
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek         
16:40
Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti         
16:16
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei