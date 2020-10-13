Türkiye ile Katar insan hakları alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika

Türkiye ile Katar, insan hakları alanında iş birliğini geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Ali bin Samih Marri ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu başkent Doha'da bir araya geldi.

İkili, insan haklarının korunması konusunda ortak öneme sahip meselelerde iş birliği yollarını görüştü.

Ulusal İnsan Hakları Komitesi, insan hakları konusunda bilinç oluşturmak için ciddi çalışmalara yürütüyor. Komite, ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 eğitim-öğretim yılında okul müfredatına insan hakları dersinin eklenmesi yönünde karar almıştı.