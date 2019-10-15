Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?
1 saat önce
Türk ordusunun Kuzey Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti.
Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti. Peki bu olasılık mümkün mü ?
"Suriye ile çatışma riski var"
Harekatı bölgeden izleyen askeri güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'nin harekat alanında Esad güçleriyle bir karşılaşma olursa çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12
FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı için ABD'ye yalvardı Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı