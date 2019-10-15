Son Dakika Haberleri: Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?
Son Dakika Dünya Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

1 saat önce

Türk ordusunun Kuzey Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı’nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti.

Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?, System.String[]

Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti. Peki bu olasılık mümkün mü ?


"Suriye ile çatışma riski var"


Harekatı bölgeden izleyen askeri güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'nin harekat alanında Esad güçleriyle bir karşılaşma olursa çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor Açıklaması

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Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:12 
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