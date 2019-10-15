Türkiye ile Suriye'nin çatışma ihtimali nedir?

Türk ordusunun Kuzey Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı derinleştirme kararı, bölgedeki unsurların karşı karşıya gelme ihtimalini yükseltti. Peki bu olasılık mümkün mü ?



"Suriye ile çatışma riski var"



Harekatı bölgeden izleyen askeri güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'nin harekat alanında Esad güçleriyle bir karşılaşma olursa çatışma riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor Açıklaması