Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak

19.03.2021 10:01
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak, System.String[]

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 22 Mart Pazartesi gerçekleştireceği etkinlikte uzmanlarla yaşlı haklarını ve yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadığı sorunları ele alacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 22 Mart Pazartesi gerçekleştireceği etkinlikte uzmanlarla yaşlı haklarını ve yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadığı sorunları ele alacak.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, yazılı açıklamasında, 2 Aralık 2019'da yaşlı hakları ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın ele alındığı çalıştay gerçekleştirildiğini, "İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları" ve "Bir Ayrımcılık Türü Olarak Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık" başlıklı oturumlarla konunun çok yönlü ele alındığını bildirdi.

TİHEK bünyesinde 2021'de ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanların katılımıyla "Yaşlı Hakları Çalışma Grubu"nun kurulduğunu belirten Arslan, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıların haklarını bir kez daha vurgulamak, Kovid-19 salgınında yaşlıların yaşadığı sorunları kamuoyunda görünür kılmak ve sorunların çözüm, hakların etkin kullanımı için belirlenecek politikalara katkı sunmak amacıyla 22 Mart'ta Kocatepe Konferans Salonu'nda saat 09.30'da uzmanların katılımıyla etkinlik gerçekleştirileceğini ifade etti.

Arslan, etkinliğin "Hukukta ve Uygulamada Yaşlı Hakları" ve "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlı Hakları" olmak üzere iki ana tema üzerinden ilerleyeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yaşlı haklarının genel durumunun ele alındığı ilk oturumda öncelikle yaşlı bireylere sunulan kamu hizmetleri ele alınacaktır. Bunun yanında yaşlı haklarının hukuk sistemi içindeki yeri, idare hukuku ve insan hakları hukuku bağlamında ifade edilecektir. Etkinliğin ikinci oturumunda ise pandemi sürecinde başta damgalama ve yaş ayrımcılığı olmak üzere yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunlar dile getirilecektir.

Ayrıca Türkiye çapında yaşlılara yönelik 5 bin 600 kişinin katılımıyla '(60 yaş üstü) Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı' konulu bir kamuoyu araştırması yapılmıştır. Bu kamuoyu araştırmasının sonuçları etkinliğimizde paylaşılacaktır. Yapılan çalışmaların çıktıları, hazırlanması planlanan Yaşlı Hakları Kanun Taslağı ve Uluslararası Yaşlı Hakları Sözleşmesi Taslağı çalışmalarında değerlendirilecektir."

İnsan Hakları, 22 Mart, Eşitlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Meksika'da polis konvoyuna kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında         
09:13
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem         
08:50
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı         
21:52
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 10:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei