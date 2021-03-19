Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, uzmanlarla yaşlıların salgın döneminde yaşadığı sorunları ele alacak - Son Dakika

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 22 Mart Pazartesi gerçekleştireceği etkinlikte uzmanlarla yaşlı haklarını ve yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadığı sorunları ele alacak.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, yazılı açıklamasında, 2 Aralık 2019'da yaşlı hakları ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın ele alındığı çalıştay gerçekleştirildiğini, "İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları" ve "Bir Ayrımcılık Türü Olarak Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık" başlıklı oturumlarla konunun çok yönlü ele alındığını bildirdi.

TİHEK bünyesinde 2021'de ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanların katılımıyla "Yaşlı Hakları Çalışma Grubu"nun kurulduğunu belirten Arslan, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıların haklarını bir kez daha vurgulamak, Kovid-19 salgınında yaşlıların yaşadığı sorunları kamuoyunda görünür kılmak ve sorunların çözüm, hakların etkin kullanımı için belirlenecek politikalara katkı sunmak amacıyla 22 Mart'ta Kocatepe Konferans Salonu'nda saat 09.30'da uzmanların katılımıyla etkinlik gerçekleştirileceğini ifade etti.

Arslan, etkinliğin "Hukukta ve Uygulamada Yaşlı Hakları" ve "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşlı Hakları" olmak üzere iki ana tema üzerinden ilerleyeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yaşlı haklarının genel durumunun ele alındığı ilk oturumda öncelikle yaşlı bireylere sunulan kamu hizmetleri ele alınacaktır. Bunun yanında yaşlı haklarının hukuk sistemi içindeki yeri, idare hukuku ve insan hakları hukuku bağlamında ifade edilecektir. Etkinliğin ikinci oturumunda ise pandemi sürecinde başta damgalama ve yaş ayrımcılığı olmak üzere yaşlı bireylerin karşılaştığı sorunlar dile getirilecektir.

Ayrıca Türkiye çapında yaşlılara yönelik 5 bin 600 kişinin katılımıyla '(60 yaş üstü) Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı' konulu bir kamuoyu araştırması yapılmıştır. Bu kamuoyu araştırmasının sonuçları etkinliğimizde paylaşılacaktır. Yapılan çalışmaların çıktıları, hazırlanması planlanan Yaşlı Hakları Kanun Taslağı ve Uluslararası Yaşlı Hakları Sözleşmesi Taslağı çalışmalarında değerlendirilecektir."