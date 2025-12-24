Türkiye-İran Güvenlik Toplantısı Iğdır\'da

Türkiye- İran 98. Alt Güvenlik Toplantısı, Iğdır'da gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ile İran'ın Maku şehri Fermandarı Şehla Tacfer'in başkanlığında düzenlenen program, Iğdır Valiliği toplantı salonunda düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve Çaldıran Fermandarı Samed Ekberi'nin de katıldığı 98. Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nda iki ülke sınırlarındaki konular görüşüldü.

Toplantıda iki ülke arasındaki mevcut iş birlikleri ve gündem maddeleri değerlendirildi.