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Türkiye-İzlanda

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. haftasında İzlanda ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü,...

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. haftasında İzlanda ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İzlanda: Halldorsson, Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Sigthorsson, Finnbogason.

A Milli Futbol Takımı, İngiltere, İzlanda, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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