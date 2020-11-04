Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Gümüşhane Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası afetzedelere ulaştırılmak üzere Valilik koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Yardımda bulunmak isteyen kişi ve kuruluşların gıda kolisi yardımlarının kabul edileceği belirtilen açıklamada, kampanyanın koordinasyonu için kent merkezinde ve ilçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların bilgi için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 0456 213 11 48 nolu telefonundan bilgi ve destek alabileceği aktarıldı.