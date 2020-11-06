Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere bir kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Dinar Belediyesinin başlattığı "Sizi En İyi Biz Anlarız Yanındayız İzmir" yardım kampanyası çerçevesinde toplanan gıda maddeleri, battaniyeler ve farklı türlerden ihtiyaç malzemeleri kamyona yüklendi.

Kamyonun yola çıktığı sırada açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nihat Sarı, şunları kaydetti:

"Yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im inşallah yardımlarımızı kabul eylesin. İzmir'e ulaştırılmak üzere yardım kamyonumuz bugün hareket etti. İzmir depreminde vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teşekkürler Dinar."