Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı İlk Galibiyetini Aldı
20.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek galip geldi.

Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakada Yeni Zelanda, Mana Keefe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye 17. dakikada Melis Arslan ile skoru eşitledi ve ilk bölüm 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip ikinci periyotta iki gol daha kaydetti. 25. dakikada Elif Tandoğan ile skoru 2-1 yapan Türkiye, Melis Arslan'ın 40. dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Kazakistan, Letonya'yı 9-1, Güney Kore de Hollanda'yı 5-0 yendi.

Solak: "Turnuvaya tekrar katıldık"

Galibiyetle yeniden turnuvaya dahil olduklarını söyleyen başantrenör Alper Solak, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Turnuvaya tekrar katıldık. Dün şanssızlıkla kaybettik ama bugün kazanmayı bildik. Sonraki maçlarda da kazanmak için çalışacağız. Bu turnuvada amacımız grupta kalmak. Sonraki hedefimiz de madalyaya oynamak. Madalya şansımız ilk maçtaki yenilgiyle zora girdi. Diğer maçları yenip madalyayı almak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarlara çağrıda bulunan Solak, "Taraftar kalabalıktı ama biraz daha artması lazım. Kızlarımıza destek için herkesi maçlara bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:18:15. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Buz Hokeyi Takımı İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.