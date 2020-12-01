Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilciliği'nden "memur paketi" talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Bilal Türk, kamu kurumlarında çalışanlar için "memur paketi" talep ettiklerini bildirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de bütçe çalışmalarının devam ettiğini belirterek, memurların ekonomik sıkıntılarını giderecek düzenlemeye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin küresel bir salgının etkisi altında olduğuna dikkati çeken Türk, "TBMM ve milletvekillerimizden bütçede yapılacak bir düzenleme ile memur sorunlarını çözecek, bu olağanüstü salgın günlerinde fedakar hizmetleriyle gönülleri fetheden kamu çalışanlarına elle tutulur bir iyileştirme sağlayacak bir girişim beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Memur ve emeklilerin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin maaş artışlarının 2019 Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde belirlendiğini hatırlatan Türk, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla maaş artışları tespit edilirken Kovid-19 salgınının etkileri hesaba katılmamıştır. Dünya böylesine olağanüstü bir dönemden geçerken salgınla mücadelenin baş aktörleri sağlık çalışanları öncülüğünde kamu görevlilerimiz olmuştur. Sokak kısıtlamasının olduğu, insanlarla temasın en aza indirgendiği zamanlarda dahi vatandaşla daima irtibat halinde kalarak her türlü hizmeti sunan fedakar kamu çalışanları, bu salgın döneminde büyük bir yük altına girmişlerdir. Bütün bu gelişmeler karşısında yakında başlayacak bütçe maratonu ile birlikte TBMM'de bir 'memur paketi' hazırlanmasını istiyoruz."