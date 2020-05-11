Türkiye Karate Federasyonundan kan bağışı kampanyasına destek

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, karate camiasını "Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı yapmaya davet etti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Kızılay'a kan bağışlarının azalması üzerine, sporcu, hakem ve eğitmenleriyle birlikte federasyon tarafından kan bağışı seferberliğinin başlatıldığını bildirdi.

Federasyon olarak her koşulda topluma hizmet etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Delihasan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle evlerimizde olduğumuz şu günlerde özellikle kan bağışının ve stoklardaki kanın azaldığını görüyoruz. Bu düşünceden hareketle Türkiye Karate Federasyonu olarak Ortahisar Kızılay Şubesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde tüm Türkiye'yi kapsayan bir kan bağışı kampanyası başlattık." şeklinde görüş belirtti.

"Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Bizim ve yakınlarımızın da her an ihtiyacı olabilir." ifadelerini kullanan Delihasan, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda yer almak, bizim öncelikli görevlerimiz arasında. Türk Kızılay'ı ile daha önce defalarca kez yaptığımız iş birliğini bu sürece de taşımak istiyoruz. Çünkü bu kampanyanın karate camiası olmadan olmayacağını biliyoruz. Camiamız daha önceleri olduğu gibi bu kez de gerekeni yapacaktır. İhtiyaç olduğunda bulunabilmesi adına kan bağışı için en yakın kan verme merkezlerine giderek bağışta bulunalım."

Türk Kızılay Ortahisar Şube Başkanı Zübeyir Efendioğlu ise verilen destekten ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan şahsında tüm karate camiasına bu zor süreçte 'Sensiz olmaz' deyip kan bağış kampanyamıza vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.