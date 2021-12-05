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Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi

05.12.2021 12:55

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları pist alanındaki yoğun sis nedeniyle iptal oldu.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları pist alanındaki yoğun sis nedeniyle iptal oldu.

Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde dün yapılması gereken sıralama ve antrenman turları yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Sabah saatlerinde başlayan antrenman ve sıralama turlarında sporcular yağışın neden olduğu çamur nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok sporcu turları tamamlayamadı ve motosikletleri iş makinelerinin yardımıyla çekildi.

Pistteki olumsuz koşulların yanında yoğun sis hakemlerin görüş mesafesini etkiledi. Sis nedeniyle yarışlar iptal edildi.

-Bahar aylarında Balkan Şampiyonası yapılacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarışları iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dün etkili olan yağmurun ardından final yarışları gününde sisin etkisini gösterdiğini vurgulayan Canalp, "Pistimizin hazırlıklarını yapmıştık. Dün yoğun bir yağmur vardı. Bugün yağmurdan daha öte yoğun bir sis altındayız. Uluslararası kurallar gereği 3 tane atlama parkurunun görünüyor olması gerekiyor. Ancak şu an yaşanan sisten dolayı sadece bir atlama parkuru görünüyor, diğer kısımlarda görüş mümkün değil. Bu sebepten dolayı bugün yapılacak yarışları iptal etmek durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Canalp, gelecek yılın bahar ve yaz aylarında Edirne'de Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Federasyon Başkanı Uçar

Türkiye Motorsporları Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise Edirne'de çok güzel bir parkur oluşturulduğunu ifade etti.

Dünyada ender rastlanacak bir parkurun düzenlendiğini vurgulayan ancak olumsuz hava koşullarının yarışın yapılmasını engellediğini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurallar gereği baş hakemimiz ve tüm hakemlerimizin herhangi bir yarışçıyı en az 3 artı rampada görebiliyor olma şartı var. Valimiz ve diğer arkadaşların emekleri takdire şayan ama yarışçılarımızın herhangi birinin güvenliğini asla tehlikeye atma imkanımız yok. Hava şartları bu şekilde gelişti."

MX Genel Klasman lideri Şakir Şenkalaycı da Edirne'de dünya standartlarında bir pist oluşturulduğunu ancak sis nedeniyle yarışların iptal edildiğini belirtti.

Padokta doğum günü kutlaması

Bu arada Vali Canalp, sporcu çocuklarla fotoğraf çektirdi, padoktaki sporcuları ziyaret etti.

Canalp MX-2 Junior sınıfı sporcusu Yiğit Ali Selek'in padok alanında kutlanan doğum gününe katıldı. Kendisine ikram edilen pastadaki motosiklet figürünü Vali Canalp, alandaki bir çocuğa armağan etti.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi

Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı sis nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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