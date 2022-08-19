Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

19.08.2022 22:24
Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'ın Peşaver şehrindeki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Pakistan'ın Peşaver şehrindeki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Peşaver'deki Hayatabad Erkek Kampüsü'nde düzenlenen törene, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık Ercan, Sarhad Üniversitesi Rektörü Selimur Rahman, TMV Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TMV Peşaver Bölge Yöneticisi Mehmet Çerçikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 84 öğrencinin mezun olduğunu, 2 öğrencinin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla Türkiye'ye burslu gideceğini söyledi.

Çerçikaya, 2019'dan bu yana yaklaşık 300 öğrencinin mezun olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Törende, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında okuyan öğrenciler, çeşitli halk oyunları gösterileri sergiledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki Pak-Türk Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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