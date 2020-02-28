Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınayarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, menfur saldırıda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nde, manevi bir iklime girilen bir gecede, sınırları korumak ve gözlem noktalarında görev yapmak amacıyla Suriye'de bulunan Mehmetçiğe yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Büyükakın, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bunun hesabını soracaktır ve sormaktadır. Türk askerine yapılan hain saldırı sonucunda şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Eli kanlı Esed rejimi bunun hesabını verecektir ancak uzun süredir Suriye'deki gelişmelere kulaklarını tıkayan uluslararası toplum, artık Suriye'de yaşanan bu insani krize 'dur' demek için gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şehit olan kahraman askerlerin geride kalan ailelerinin bu millete emanet olduğunu vurgulayan Büyükakın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Asil milletimiz tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutmuştur, tutmaya da devam etmektedir. Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya devam edecektir."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da yaptığı açıklamada, yıllardır bölgeyi kan gölüne çeviren, insanları yurtlarından eden ve bugün gencecik fidanları kalleşçe şehit edenler için acı ve elem verici bir azabı tatmalarını istediklerini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve yaralanan askerlere acil şifalar dileyen Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye olarak yıllardır tek şey istedik barış. Masumlar ölmesin, insanlık ölmesin diye 3,5 milyon insana yurdumuzu açtık, ekmeğimizi paylaştık. Savaş dursun, insanlar evine yurduna dönsün diye uğraştık durduk. Büyük bedeller ödedik, şehitler verdik. Şimdi, tahammül sınırlarımız aşıldı. Bu aziz milletin merhamet duygularının büyüklüğü kadar, öfkesinin de ne demek olduğunu tüm dünya görecek. Savaştan anlayanlara savaş, mültecileri görmek istemeyenlere mülteci. Bizim yüreğimizi yakanlara, bölgemizde bu ateşi tutuşturanlara ateş değmeden gün yüzü görmeyelim."