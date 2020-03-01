Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Milli İrade Platformu'nca "Şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi.

Boğazlıyan Merkez Çarşı Camisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Okumuş, "Millet olarak el birliği ile Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Bedenimiz burada olsa da ruhumuz, kalbimiz sınır ötesi harekatta." diye konuştu.