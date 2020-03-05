Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Akseki Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Akseki Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akseki Merkez Camisi imamı Ahmet Ekinci, şehit olan Mehmetçik için Kuran okudu.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Toplantıya, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edildi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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