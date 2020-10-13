Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA - Son Dakika

Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA

13.10.2020 20:45

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrinde Türk başkonsolosluğunun açılmasının yeni projelerin hayata geçirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrinde Türk başkonsolosluğunun açılmasının yeni projelerin hayata geçirilmesine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Büyükelçi Koç, görevine yeni başlayan Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ile Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) temsilcileri ile görüştü.

Entite Başkanı Zeljka Cvijanovic, Başbakanı Radovan Viskovic ve Meclis Başkanı Nedeljko Cubrilovic ile görüşen Koç, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Banja Luka ve civarındaki ticari potansiyeli değerlendirmek ve yeni başkonsoloslukla ek projeler hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Kültür ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanlarındaki yeni adımlarla Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini kaydeden Koç, temaslarında ticareti daha da geliştirecek projeleri ele aldıklarını ifade etti.

Tarihi Arnaudiye Camisi yakında yeniden açılacak

Banja Luka'daki temasları kapsamında entitenin Boşnak Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic'le de görüşen Koç, daha sonra rekonstrüksiyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan Arnaudiye Camisi ile bu yıl eğitime başlayan İbrahim Maglajlic Medresesi'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplarca temellerine kadar yıkılan camideki çalışmaları yerinde inceleyen Koç, Banja Luka'nın ortak kültür mirası bakımından özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Koç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer Türk kurumlarının bu kültür mirasının canlandırılması için önemli adımlar attığını anımsattı.

Büyükelçi Koç, 1595'te inşa edilen ve 1993 yılında temellerine kadar yıkılan Osmanlı döneminden kalma Arnaudiye Camisi'nde dış cephenin tamamlandığını aktardı. Koç, çalışmaların yakın zamanda bitirileceğini ve caminin yeniden ibadete açılacağını belirtti.

Ülkedeki birçok ortak kültür mirasının Türkiye'nin desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldığını anımsatan Koç, "Bunlar bizim Bosna Hersek'te hiçbir kesimi ayırt etmeden, bütün etnik gruplara ulaşan ve tamamını kucaklayan politikamızın eseridir." dedi.

Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA
Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA
Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA
Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA

Saraybosna, Türkiye, Türk, Sırp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den ABD'nin skandal Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Gerginliği artıran taraf GKRY ve Yunanistan'dır 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları Son Dakika: İşte tanıtımı yapılan iPhone 12'lerin özellikleri ve fiyatları         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi.         
19:06
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık Azerbaycan askerleri Ermenistan'a ait mühimmatları ele geçirdikleri anları paylaştı: Ermenilerin anasını ağlattık         
08:51
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 21:49:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin başkonsolosluğu yeni projelere katkı sağlayacak - BANJA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei