Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

20.04.2022 00:33
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 60 yıl geçmesine rağmen Almanya Türk toplumun karşılaştığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve sorunların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 60 yıl geçmesine rağmen Almanya Türk toplumun karşılaştığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve sorunların devam ettiğini söyledi.

Berlin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD Berlin) başkent Berlin'de düzenlediği iftara katılan Şen, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da yaşayan Müslüman nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu belirtti.

Nüfusu 3,5 milyonu aşan Almanya Türk toplumunun Türkiye ve Almanya'yı birbirine bağlayan en önemli beşeri ağ olduğunu vurgulayan Şen, bu toplumun iki ülke arasındaki köklü dostluk ve ortaklık ilişkilerinin en güçlü öğesi olduğunu dile getirdi.

Şen, Türk toplumunun Almanya'nın yeniden inşasına ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Almanya dünyanın ekonomik ve teknolojik devleri arasında yer alıyorsa 60 yıl önce buraya gelen insanlarımızın, onların çocuklarının ve torunlarının çabaları sayesinde de bu konuma gelmiştir. Öte yandan aradan geçen bunca yıla rağmen, Türk toplumunun bu ülkede karşılaştığı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve ayrımcılık gibi tehdit ve sorunlar ne yazık ki sürmektedir. İki yıl önce yaşanan Hanau saldırısı bunun en acı örneğidir."

Şen, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili münasebetlerin önemli boyutunu ekonomik ilişkilerin oluşturduğunu, MÜSİAD Berlin'in bu ilişkilere değerli katkılar sağladığını dile getirdi.

Pandemi şartlarına rağmen geçen yıl Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 41 milyar dolara ulaştığını ifade eden Şen, söz konusu ticaret hacminin 50 milyar dolar seviyesine en kısa sürede çıkarılmasının öncelikli hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

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Almanya, Türkiye, Berlin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi - Son Dakika


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