Türkiye'nin BM 75. Genel Kurul Başkanı adayı Volkan Bozkır, önceliklerini anlattı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 15 Eylül'de başlaması planlanan BM 75. Genel Kurulu toplantılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin, "Şartlar, üst düzey BM zirvesinin toplanmasına müsade etmezse başka bir tarihe alabiliriz." dedi.

Bozkır, BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve üye ülkelerin temsilcileri ile video konferans yoluyla görüştü.

Genel Kurul Başkan adayı olarak vizyon ve önceliklerini anlatan Bozkır, BM üyesi ülkelerin desteğiyle Türkiye'den bu göreve seçilen ilk başkan olacağını söyledi.

Bozkır, göreve geldiğinde BM'deki bütün bölgesel grupların beklenti ve görüşlerine eşit derecede önem vereceğini belirterek BM Genel Kurulu'nun diyalog bağlamında en önemli çok taraflı forum olduğuna dikkati çekti.

BM'deki karar alma mekanizmaları ile yakından ve uyumlu bir şekilde çalışacağını ifade eden Bozkır, nicelik değil niteliğe seçeceğini söyledi.

Uluslararası profesyonel ve cinsiyet eşitliğinin olduğu bir ekiple şeffaflık ve kapsayıcılık temelinde çalışacağını belirten Bozkır, özellikle en savunmasız grupların Genel Kurul'da seslerini duyurmalarını sağlayacağını ifade etti.

Büyükelçi Bozkır, önceliklerinden birinin ise kadın haklarının ve statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların hayatın bütün alanlarına eşit katılımı olacağını anlattı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bozkır, uluslararası toplumunun salgınla mücadelede bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu söyledi ve birlik çağrısında bulundu.

Bozkır, "İnsanlık virüse karşı hiçbir savaşı kaybetmedi ve bu tehlikeyi yeneceğiz ve daha güçlü geri döneceğiz. İhtiyacımız olan şey dayanışma, ortaklık ve işbirliği." dedi.

Volkan Bozkır, salgının 15 Eylül'de başlaması planlanan BM 75. Genel Kurulu toplantılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin ise "Şartlar, üst düzey BM zirvesinin toplanmasına müsade etmezse başka bir tarihe alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.