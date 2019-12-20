Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına iştirak etti.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına iştirak etti.

Gümrükçü, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.

Büyükelçi Gümrükçü, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" isimli fotoğrafı seçti.

Gümrükçü, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden askeri selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Yarışması

Anadolu Ajansı (AA), 2012'den bu yana yıla damgasını vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sunuyor. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından 3 kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçiliyor.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı ile her kesimden vatandaşın oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, "haber" kategorisinde 17, "yaşam" kategorisinde 19 ve "spor" kategorisinde ise 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Zeki Levent Gümrükçü, Behçet Alkan, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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