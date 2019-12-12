Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Kılıç, AA'nın

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Haber kategorisinde, Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafı seçen Kılıç, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kılıç, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

Jakarta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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