Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE
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Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE

10 dakika önce

Seslendirdiği şarkılar, yaptığı düetler ve ünlü yağmuru klipleriyle ülke gündemine bomba gibi düşen Mr. Jade, çevresindeki ve kliplerindeki güzel kız akınıyla Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı olarak anılmaya başladı.

Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı MR.JADE, System.String[]

Şarklılarıyla gündemi sarsan Mr. Jade, 1.6 Milyon takipçili İnstagram hesabıyla da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Gerek İnstagram hesabındaki paylaşımlarındaki, gerekse kliplerindeki güzeller geçidiyle takipçilerinin aklını başından almaya devam ediyor.

Lüks yaşamı, evleri, arabaları ve çevresindeki güzel kız ordusuyla gündemi kasıp kavuran Mr. Jade, dünyaca ünlü fenomen Dan Bilzerian'a benzetilerek " Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı" olarak anılmaya çoktan başladı.

Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi

Türkiye'nin Dan Bilzerian'ı Mr. Jade, geçtiğimiz günlerde "mutluyum" şarkısının tanıtım videosunu İnstagram hesabından paylaşmış, dünyaca ünlü yıldız Beyonce hayranlığını attığı mesajla belirtmişti.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:37 Kaynak: Bültenler
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