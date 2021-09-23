Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Taliban hükümeti "Dışişleri Bakan Vekili" Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzai ile Afganis'tan'daki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Göksu'nun Stanikzai ve beraberindeki heyeti makamında konuk ettiği ifade edildi.

Elçilik kaynaklarına göre görüşmede, Afganistan'da yaşanan gelişmeler ile istikrarın sağlanması için Afgan halkının tüm unsurlarının ileride kurulacak yönetime entegre edilmesi konuları ele alındı.

Yine aynı kaynaklara göre Büyükelçi Göksu görüşmede, Afgan halkının barış içinde yaşamasını temenni ettiklerini ve sahip oldukları deneyim ve imkanlarla bu halka yardımda tereddüt etmeyeceklerini kaydederken, Afgan heyet, Türkiye ile uzun vadeli ve iyi ilişkiler kurmak istediklerini vurguladı.