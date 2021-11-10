Üye Girişi
Türkiye'nin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim - Son Dakika

Türkiye'nin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim

10.11.2021 11:10
Türkiye'nin

Ülkenin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Ülkenin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

Topraklarının yüzde 71'ini oluşturan ormanlarında dünyada pek az yerde görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındıran Karabük, şelaleleri, gölleri, yaylaları, kanyonları ve kamp alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen, "Orman denizi" olarak adlandırılan alanların da bulunduğu Karabük, renklerin içinden ilerleyen kıvrımlı yollarıyla doğaseverleri kendisine çekiyor.

Karabük ormanlarında köknar, kayın, çam, çınar, ceviz, dişbudak, kızıl ağaç, meşe, söğüt, fındık, porsuk, kiraz, ıhlamur, akağaç, kızılcık, şimşir, ahlat, kontus defnesi, kurt bağrı, erguvan ile yasemin gibi bazı bitki ve ağaç türleri ile yeşilin her tonunun görüldüğü, birçok kuş türü ile uzun yürüyüş yolları bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da yer alan Baklabostan Tabiat Parkı ve içindeki şelaleye gelenler, doğayla baş başa vakit geçiriyor.

Somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren tarihi ilçe Safranbolu'yu Bartın iline bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde ağaçların kendiliğinden oluşturduğu "tünel" fotoğrafçıların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

"Bölge fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, ormanlık alan bakımından Karabük'ün Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin ilk Orman İşletme Müdürlüğünün de 1937'de Karabük'te kurulduğunu aktaran Gürel, "Karabük'ün yüzde 71'i ormanlarla kaplı, yani 276 bin hektarlık alanımız ormanlarla kaplı. Ormanı en yoğun olan il Karabük. Ormandan geçimini sağlayan insanların yanında doğa turizmi açısından da önemli bir bölgemiz. Blok ormanlara sahibiz. Yenice ormanları acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri. Göletler, şelaleler, mağaralar açısından da çok önemli bir bölgeye sahibiz. İyi bir turizm bölgesi olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bölgede özellikle sonbaharın güzel yaşandığını dile getiren Gürel, "Sonbahar belki birçok yerde güzeldir ama Batı Karadeniz'de, özellikle Karabük'te muhteşemdir. Renklerin her tonunu görebilirsiniz, bir renk cümbüşü olduğunu ifade edebilirim. Ağaç tünelli yollarımızın muhteşem bir görüntüsü var. Yenice'de orman denizi karşınızda duruyor. Bitki çeşitliliği ve yaban hayatı bakımında da zengin bir bölge. Bölge, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak noktası oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanları na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim
Türkiye'nin en büyük blok ormanları na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim
Türkiye'nin en büyük blok ormanları na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim
Türkiye'nin en büyük blok ormanları na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim
Türkiye'nin en büyük blok ormanları na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim

Sonbahar, Türkiye, Karabük, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'en büyük blok ormanları'na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'ndan 11:54 Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti 11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı 11:08 Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı 10:00 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Son Dakika Haberleri
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor
11:12 ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti
11:10 Altının gram fiyatı 573 lira seviyesinden işlem görüyor
Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi         
11:54
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021         
11:36
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı         
11:20
ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti ABD'li uzmanlar DH1047 isimli antikor keşfetti         
11:12
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı         
09:18
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 11:58:01. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin "en büyük blok ormanları"na sahip Karabük'te sonbahar renkleri hakim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement