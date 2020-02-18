Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden Kapadokya'da 4 ören yeri bulunuyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden Kapadokya'da 4 ören yeri bulunuyor

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında Kapadokya Bölgesinden 4 ören yeri bulunuyor.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden Kapadokya'da 4 ören yeri bulunuyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında Kapadokya Bölgesinden 4 ören yeri bulunuyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yeri açıklanırken Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı yeraltı şehri, Derinkuyu yeraltı şehri ve Zelve-Paşabağları ören yeri ilk 10 sırada yer aldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılında Göreme Açık Hava Müzesi 1 milyon 403 bin 44 ziyaretçi sayısı ile listede üçüncü sırada yer alırken Kaymaklı yeraltı şehri 632 bin 970 ziyaretçi sayısı ile dördüncü, Derinkuyu yeraltı şehri 456 bin 369 ziyaretçi sayısı ile yedinci ve Zelve-Paşabağları ören yeri ise 279 bin 296 ziyaretçi sayısı ile onuncu sırada yer aldı.


"Müzeler arasında Nevşehir'den bir müze var"


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında en çok ziyaret edilen müzeler arasında ise Nevşehir'den tek bir müze yer aldı. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş Veli Müzesi 592 bin 727 ziyaretçi sayısı ile ilk on müze arasında dördüncü sırada yer aldı. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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