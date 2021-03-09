- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında - Son Dakika

- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında

09.03.2021 02:24

- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında Eskişehir'de görev yapan 112 Acil Servis'in kadın motorize kahramanları hayat kurtarıyor Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Sabiha Sözer: "Bazı işler cinsiyet değil cesaret işi" Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Gülyazı Aydın:...

- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında

Eskişehir'de görev yapan 112 Acil Servis'in kadın motorize kahramanları hayat kurtarıyor

Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Sabiha Sözer:

"Bazı işler cinsiyet değil cesaret işi"

Kadın motosiklet ambulans sürücüsü Gülyazı Aydın:

"Kaskımızı çıkardığımızda bize hayranlıkla bakıyorlar"

ESKİŞEHİR - Türkiye'de sadece Eskişehir'de görev yapan 112 Acil Servis'in kadın motorize kahramanları, hastalara en hızlı şekilde müdahale ederek hayat kurtarmaya devam ediyor.

Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin en hızlı ekiplerinden olan motorizeler, özellikle yaz aylarında vatandaşlara hızlı bir şekilde müdahale etmeleriyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde her ilde bulunan motorize ekiplerini erkekler kullanırken, bu durum Eskişehir'de değişiyor. Erkek motorize gruplarının yanı sıra 3 kadın çalışan da hastalara hızlı müdahale etmek için özel dizayn edilen motosikletleri kullanıyor. Eskişehir'de yaşanan yoğun trafikte 112 Acil Servis ambulanslarının gidemediği ve trafiğe kapalı dar alanlara hızlı bir şekilde giden kadın motorize ekipleri hastaların hayatlarını saniyelerle kurtarıyor. Özellikle Türkiye'de tek olan 3 kadın diğer meslektaşlarına da örnek olmayı sürdürüyor. Erkek sürücülere alışan vatandaşlar ise olay yerine gelen kadın sürücülere ilk başlarda şaşırmış olsa da Eskişehir'de artık alışmış durumda. Kadının her mesleği yapabileceğinin örneğini oluşturan 3 kadın, meslektaşlarına yaptığı çağrıda diğer illerde de motorize kadınların olabileceğini söylüyor.

"Bazı işler cinsiyet değil cesaret işi"

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi'nde paramedik olarak görev yapan ve motosiklet ambulans sürücüsü olan Sabiha Sözer, mesleği tercih edecek arkadaşlarına örnek olduklarını belirterek, "Ülkemizde böyle bir birimde ilk kadınlardan biri olarak görev yapmak çok onur verici. Diğer illerde çalışan arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz. Daha sonra bu mesleği seçecek olan arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz. Bu açıdan çok gururluyuz. Koruyucu ekipmanlarımız olduğu için motosiklet üzerinde çok fazla fark edilmiyoruz. Kaskımızı çıkardığımızda ise bizim motosiklet kullanamayacağımızı düşünenler oluyor. İlk etapta güven problemi yaşayabiliyoruz ama daha sonra müdahalemizi gördüklerinde bu sorunu aşıyoruz. Zaten kaskımızı çıkarınca, 'motosiklet ambulans kullanan bir kadın' gibi şaşkınlık içeren ifadelerle karşılaşıyoruz. Halkımız bizlerin normal ambulanslarda bile çalışmasına anlam veremezken, o malzemeleri taşırken güçlük çekmediğimizi görüyorlar. Böyle olunca motosiklet ambulansta görev almamıza da çok şaşırıyorlar. Bazı işlerin cinsiyet değil de cesaret işi olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.

"Motosiklet ambulansla vakaya ulaşmamız çok daha kolay oluyor"

Eskişehir'de dar sokakların fazla olduğundan bazı noktalarda vakaya ulaşmanın zorluğunu dile getiren Sözer, "Eskişehir yaya trafiği açısından yoğun bir il ve trafiğe kapalı alanlar da çok fazla. Bu bölgelerden ihbar geldiğinde hastaya ulaşmamız çok zor oluyor. Bu noktada da motosiklet ambulans devreye giriyor ve vakalara ulaşmamız çok daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kaskımızı çıkardığımızda bize hayranlıkla bakıyorlar"

Meslekte 14'üncü yılını geride bırakan 2 çocuk annesi Gülyazı Aydın, bir kadın olarak motosiklet ambulans sürmekten gurur duyduğunu aktardı. Motosikletten inip kasklarını çıkardıklarını hastaların kendilerine hayranlık duyduklarını söyleyen Aydın, "Bu alanda ilk olmak ayrıca gurur verici. Diğer kadın arkadaşlarımla beraber bir ekip halinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Birbirimize destek vererek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizi gören vatandaşlar, öncelikle kask olduğu için kadın olduğumuzu anlamıyorlar. Kaskımızı çıkardığımızda ise bizi görüyorlar ve 'aman kızım size nazar değmesin' gibi güzel ifadelerle bize olan hayranlıklarını belli ediyorlar. Özellikle kadınlardan çok destek alıyoruz" dedi.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Trafikte bazı sorunlarla karşılaşsalar da işlerini severek yaptıkları için zorlanmadıklarını ifade eden Gülyazı Aydın şunları söyledi:

"Motosiklet ambulansı dar ve kalabalık alanlarda kullandığımız için bazen zorlanabiliyoruz. Uzun süredir kullandığımız için belli alışkanlıklar kazandık. Trafikte bazen yol alırken sorun yaşayabiliyoruz. Meslektaşlarımızla birbirimize destek olarak çalıştığımız ve severek yaptığımız için aşırı zorlandığımızı söyleyemem.

- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında
- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında
- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında
- Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında

Motosiklet, Eskişehir, Türkiye, Aydın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Türkiye'nin en hızlı hayat kurtaran kadınları iş başında - Son Dakika


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