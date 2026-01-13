Türkiye'nin Fiber Ağı 657 Bin Kilometreyi Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki fiber ağın, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 657 bin kilometreye çıktığını ve dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa eriştiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının Eylül 2025 sonu itibarıyla 408 olduğunu belirten Uraloğlu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 757 olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, sabit telefon abone sayısının üçüncü çeyrek sonunda 8,5 milyon olarak kayıtlara geçtiğini bildirerek, "Mobil abone sayısı yaklaşık 99,1 milyon oldu. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika, sabit trafik miktarı da 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke"

Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin kurumsal abonelerden oluştuğunu belirten Uraloğlu, "494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında en fazla görüşme yapan ülke oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını bildirerek, 30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısının yaklaşık 203 milyon olduğu bilgisini de paylaştı.

Geniş bant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit, 77,3 milyonunun mobil abonelerden oluştuğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkede 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 arttı. En yüksek artış, yüzde 26,3 ile 'eve kadar fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1 ile 'kablosuz telsiz internet (sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından bir önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olarak hesaplandı ve yüzde 11,7 artış görüldü. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti."