Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da hareketlilik artıyor - Son Dakika

??????? Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da kontrollü normalleşme süreci ile yerli ve yabancı turist hareketliliği artış gösterdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 1985 yılında alınan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti konuk eden, peribacaları ve balon turlarıyla ünlü Kapadokya, kültürel, tarihi ve doğal güzellikler arasında tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin başladığı 2020 yılı mart ayından 1 Ocak 2021'e kadar 727 bin 354, bu yılın ocak-nisan döneminde ise 271 bin 999 turistin ziyaret ettiği bölgede, kontrollü normalleşme ile hareketlilik yaşanıyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, bölgedeki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 30 seviyesine ulaştığını, ileriki süreçte talebin artmasını beklediklerini belirtti.

2019 yılında 4 milyona yakın yerli ve yabancı turistin geldiği Kapadokya'nın gelecek yıllarda eski günlerine kavuşmasını beklediklerini ifade eden Durmaz, "Haziran ayı ile beraber geçen yıla kıyasla nispeten artış var. Bu yıl gelecek turist sayısının 2020'ye göre yüzde 50 artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda aşılanma oranı arttıkça misafir sayımızın da yükseleceğini düşünüyoruz. Kapadokya'nın turizmde çok çabuk toparlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir de kontrollü normalleşme sürecinde turizmde hareketliğinin artmasıyla yurt içinden ve yurt dışından rezervasyon yoğunluğunun başladığını aktardı.

Tatilini Kapadokya'da geçirecek konukları alternatifi olmayan bir turistik merkezde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını, bir yılı aşkın süredir sakinlik yaşanan bölgenin yeniden eski günlerine kavuşmaya başladığını dile getiren Aldemir, şunları söyledi:

"Kapadokya bölgesi tartışılmaz nitelikte dünyada eşi benzeri olmayan bir görsele sahip. Birçok yerde denizi veya tarihi yapıtları görebiliriz ama buradaki doğal kaya oluşumları dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz her zaman turizme 1-0 önde başlıyoruz. Kapadokya'daki manzara, sıcak hava balonuyla gökyüzünden izlenebiliyor. Birçok yerde balon aktivitesi vardır ama aşağıdaki görsel güzellikleriyle burası ayrı bir konumda. Arazi araçlarıyla vadiler içinde safari düzenleniyor. Vadi yürüyüşleri gibi sayamadığım birçok etkinlik bölgeye ayrı bir zenginlik katıyor."

Bölgede acente ve otel işletmeciliği yapan İsmail Sucu da Kapadokya'nın bireysel ve küçük gruplar halindeki gezi programları için en elverişli yerlerden olduğunu ifade ederek, bölgenin Kovid-19 ile mücadele döneminde güvenilirliğiyle de tercih edildiğini vurguladı.