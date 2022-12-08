İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddialarıyla ilgili AK Parti'den bir açıklama daha: Lanetliyoruz, amasız fakatsız mağdurun yanındayız

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı.

KÜÇÜK YAŞTA GELİNLİK GİYDİRİLMİŞ

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiği fotoğrafları ortaya çıktı. Savcılık hazırladığı iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

Olayın yankıları sürerken AK Parti'den bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuk olduğu TRT Haber ekranlarında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Birkaç gündür basında devam eden bir süreç var. Bu durumu lanetliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz ve bununla alakalı amasız fakatsız mağdurun yanındayız, suçlunun karşısındayız. Bir dava yürüyor. Aile Bakanlığımız müdahil oldu. Siyasal olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Dün Parti Sözcümüz de açıklama yaptı. Bu yaşanan hadisenin üzerine kesinlikle gideceğiz" ifadelerini kullandı.