Türkiye'nin ikinci uzun adamı, İslahiye Kaymakamını ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ikinci uzun adamı 2,33 metre boyundaki Ramazan Karageyik, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Mardinli Sultan Kösen'den sonra Türkiye'nin en uzun ikinci kişisi olan Karageyik, ilçeye yeni atanan Kaymakam Anteplioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Anteplioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anteplioğlu, Karageyik'le hatıra fotoğrafı çektirdi.