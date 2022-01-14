Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk cep uydusu olması özelliği taşıyan Grizu-263A cep uydusu uzaya fırlatıldı.

Grizu-263A, ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle TSİ 18.25'de başarılı şekilde uzaya gönderildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle uzaya çıktı.

Yaklaşık 525 kilometre alçak Dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "cep uydusu' olması özelliğini taşıyor. Uydunun maliyeti ise 25 bin Euro tutarında.

NEDEN ADI GRİZU-263A?

Projenin adı Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 madenciden geliyor. Ayrıca madencilerin isimleri de uzaya çıktı.

SpaceX'in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A ile birlikte 105 cep uydusu da uzaya çıktı.

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun "Cep uydusu standartlarında 5x5x5 santimetrelik küp uydu şeklinde bir üretimimiz oldu. İki yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu-263A uydumuzun fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi. Takım olarak büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz" dedi.

"SİNYALİ BEKLEYECEĞİZ"

Grizu 263 takımı danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ekibin yoğun duygular içerisinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekmekçi şöyle konuştu: "Artık yılların emeği bir uydumuz var. Artık yörüngede yer almasını bekliyoruz. Sinyallerimi takip edeceğiz bundan sonra. Onu da alınca çok sevineceğiz ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık."

"Her başarının ardında aslında acı- tatlı anılar oluyor. Biz de çok anı biriktirdik. Bu anılar devam edecek. Uydu roketten çıktıktan sonra kendi etrafında dönecek. İçindeki bir sistem bunu yavaşlatacak ve sonunda sinyal vermeye başlayacak. Umutla bekliyoruz. Uzay çalışmaları içerisinde birçok riskleri barındırıyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da inşallah yolunda gidecektir. Sinyal almayı heyecanla bekleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinden de ilk sinyal alınabilir. Gelebilecek ilk sinyal haberi bizleri çok mutlu edecektir."

"TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINA GİRMESİNE AZ KALDI"

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