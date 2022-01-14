Üye Girişi
Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı

14.01.2022 02:20
Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı

Türkiye'nin ilk cep uydusu olması özelliği taşıyan Grizu-263A cep uydusu uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk cep uydusu olması özelliği taşıyan Grizu-263A cep uydusu uzaya fırlatıldı.

Grizu-263A, ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle TSİ 18.25'de başarılı şekilde uzaya gönderildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX roketiyle uzaya çıktı.

Yaklaşık 525 kilometre alçak Dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "cep uydusu' olması özelliğini taşıyor. Uydunun maliyeti ise 25 bin Euro tutarında.

NEDEN ADI GRİZU-263A?

Projenin adı Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 madenciden geliyor. Ayrıca madencilerin isimleri de uzaya çıktı.

SpaceX'in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A ile birlikte 105 cep uydusu da uzaya çıktı.

Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun "Cep uydusu standartlarında 5x5x5 santimetrelik küp uydu şeklinde bir üretimimiz oldu. İki yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu-263A uydumuzun fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi. Takım olarak büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz" dedi.

"SİNYALİ BEKLEYECEĞİZ"

Grizu 263 takımı danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ekibin yoğun duygular içerisinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekmekçi şöyle konuştu: "Artık yılların emeği bir uydumuz var. Artık yörüngede yer almasını bekliyoruz. Sinyallerimi takip edeceğiz bundan sonra. Onu da alınca çok sevineceğiz ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık."

"Her başarının ardında aslında acı- tatlı anılar oluyor. Biz de çok anı biriktirdik. Bu anılar devam edecek. Uydu roketten çıktıktan sonra kendi etrafında dönecek. İçindeki bir sistem bunu yavaşlatacak ve sonunda sinyal vermeye başlayacak. Umutla bekliyoruz. Uzay çalışmaları içerisinde birçok riskleri barındırıyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da inşallah yolunda gidecektir. Sinyal almayı heyecanla bekleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinden de ilk sinyal alınabilir. Gelebilecek ilk sinyal haberi bizleri çok mutlu edecektir."

"TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINA GİRMESİNE AZ KALDI"

UZAYA GİTMEK İSTEYEN İLK TÜRK ROBOTU

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Zonguldak, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika


Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek         
23:29
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47

Son Dakika Haberleri
00:52 Barış Murat Yağcı ilk oyunda acılar içinde kaldı
00:16 Bülent Ersoy'un tepki çeken şemsiyeli görüntüsünden sonra Anıtkabir komutanının görevinden alındığı iddia edildi
00:06 "AK Parti seçmen desteğini kaybetti" yorumlarına Kurtulmuş'tan yanıt geldi
23:48 Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım
23:36 Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde farklı noktalarda 3 bombalı saldırı
23:28 Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek
23:14 Fatih Terim'in paylaşımında dikkat çeken sözleşme detayı!
22:47 Son Dakika: 4 ilde kar yağışı nedeniyle okullara ara verildi
22:36 Patron, işçiyi arabası kirlenmesin diye bagajında taşıdı
22:08 Kılıçdaroğlu dakikalar içerisinde iki gaf birden yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 02:26:21. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Cep Uydusu Uzaya Fırlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement