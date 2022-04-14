TÜRKİYE'NİN İLK DÖVME AKADEMİSİ HAYATA GEÇİRİLİYOR - Son Dakika

Nitelikli dövme sanatçısı yetiştirmeyi amaçlayan 'Tattoo Master Academy?, Beykent Üniversitesi iş birliği ile hayata geçiriliyor. Türkiye'de uluslararası eğitim programına sahip ilk dövme akademisi olma özelliği taşıyan oluşumda tam zamanlı, yarı zamanlı, akşam ve hafta sonu kursları olmak üzere farklı seçenekler adaylara sunuldu. Eğitim sonunda verilecek olan Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede geçerli olacak. Eğitimleri 1 Haziran'da başlayacak olan akademi, 2 ay sürecek.

'Tattoo Master' markasının kurucu ortakları Billur Ergün Cengiz ve Batuhan Cengiz tarafından planlanan, 'Tattoo Master Academy', Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BUSEM) güvencesiyle hayata geçiyor. Nitelikli dövme sanatçılarını üniversite çatısı altında yetiştirmek amacıyla akademiyi açtıklarını söyleyen 'Tattoo Master' markasının kurucu ortaklarından Billur Ergün Cengiz, akademide adayların üniversite öğrencisi olmadan üniversite hayatı yaşayabileceklerini de belirtti. Cengiz, 'Teorik kısmımız üniversitenin kampüsünde olacak. Böylelikle öğrencilerimiz bir üniversite deneyimi de yaşamış olacak. Yani bir ilkokul mezunu da bir üniversite mezunu da bize başvuru yapabilir ve eğitim programımıza katılabilir' dedi.

CENGİZ: DÜNYADA 27 ÜLKEDE İŞ İMKANINA SAHİP OLACAKLAR

'Tattoo Master' markasının kurucu ortaklarından olan ve akademi fikrinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan 27 yaşındaki Billur Ergün Cengiz, 'Mesleki Yeterlilik Kurumu, dövmeyi bir meslek olarak görüp seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi vermeye başladı. Biz de üniversite iş birliği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nu işin içine katarak eğitim programı hazırladık. Programımızın amacı, nitelikli dövme sanatçısı yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz bu sanatçıları gerek kendi stüdyolarımızda işe almak gerek iş birliği yaptığımız Avrupa'daki stüdyolara göndermek. Eğitim programımız iki ay devam edecek. Adaylar programın sonunda üniversite sertifikasına ve buna ek olarak Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek aldıkları Mesleki Yeterlilik Sertifikasına sahip olacak. Böylece 27 ülkede iş imkanı bulabilecekler. Eğitim programı ile dövme öğrenmek isteyen herkese bu imkanı sağlayacaklarını söyleyen Cengiz, 'Teorik kısmımız üniversitenin kampüsünde olacak. Yani öğrenciler akademide aslında bir üniversite deneyimi yaşayacak. Bu deneyimi yaşamak onlara dövme yapma ve birçok insan tanıma avantajı sunacak. Pratiğimiz de Akaretler'deki stüdyomuzda gerçekleşecek. Bu şekilde stüdyo ortamında dövme yapmaya alışacaklar' diye konuştu.

ŞENOĞLU: SON DÖNEMDE DÖVME YAPMAK SANAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Akademideki dövme sanatçılardan biri olan Funda Şenoğlu ise 'Bu sektörde önceden hatalarınızla edinmeye çalıştığınız bilgiyi biz akademik bir çatı altında üniversite iş birliği ile tamamen yeterliliği yüksek, her tarzda bilgiye sahip uygulayıcılar ve öğreticiler tarafından size ulaştırıyoruz. Son dönemde bu iş gerçekten sanat olarak görülüyor. Çünkü hakikaten insan vücudunu bir tuval olarak düşünürsek sanatımızı o tuvale aktardığımızı söyleyebiliriz. Tüm dünyada ciddi anlamda yeterliliği yüksek bir sanatçı arayışı var. Bu durum insanların sektöre girmeleri için çok cazip bir ortam yaratıyor' dedi.

Şenoğlu, akademide verilecek olan eğitimlerin içinde uluslararası ödüllere sahip master uygulayıcıları olduğunu söyleyerek konuyla ilgili şunları söyledi:

'Master uygulayıcılarının atölyelerini alıp canlı performanslarınızı izleyebiliyorsunuz. Tabi, bu eğitimin bazı adımları var. Önce dövmenin tarihçesini yani dövme nedir, hangi tarzları vardır bunları öğreniyoruz. Devamında temel bir resim dersi veriyoruz. Bunları öğrettikten sonra en önemli adımlardan biri olan hijyen adımına geçiyoruz. Çünkü işin en riskli kısmı aslında orada başlıyor.

Ekipmanları tanıtıyoruz, gerekli araç-gereçleri, az önce bahsettiğimiz teknolojik cihazların neler olduğu ve nasıl kullanılabileceğini anlatıyoruz insanlara. Sonrasında suni deriler üzerinde uygulamalara başlıyoruz. Bu gelişimi sağladıktan bir müddet sonra canlı modellerle devam ediyoruz. Tabi canlı modellere uygulamanın tamamı da yine bizim kontrolümüzde gerçekleşiyor. Uygulama sonrasında Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerli olacak bir sertifika alıyorsunuz. Bu da dediğim gibi sizi evrensel bir sanatçı haline getiriyor. Bahsetmem gereken önemli bir diğer avantaj ise eğitimdeki gelişime bağlı öğrencilerimize kendi stüdyolarımızda da iş imkanı sağlıyoruz.?

NAZLIM: BİZİM EĞİTİM ALMA ŞANSIMIZ YOKTU

Yaklaşık 6 yıldan beri bu sektörde olduğunu söyleyen akademinin bir diğer dövme sanatçısı Nazlı Nazlım da 'Dövme sektörü çok uzun yıllardan beri var olan ama kendisini gerçekleştirememiş, kıyıda köşede kalmış ama bir yandan da insanların çok fazla ilgi duyduğu bir alan. Dövme yapmaya başladığımız ilk zamanlarda bizim eğitim alma şansımız yoktu. Tek yapabileceğimiz şey çeşitli stüdyolara gidip asistanlık yapmaktı ve sektör dar bir sektör olduğu için buna yanaşan stüdyo çok olmuyordu. Şimdi akademiyle bu işi merak eden ve gerçekten yapmak isteyenler hayal ettikleri tüm olanaklara ulaşmış olacak' ifadelerini kullandı.