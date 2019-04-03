Türkiye'nin İlk Engelli Belediye Başkanı Hançerli: Eşitsizlik Yaygın Olunca Her Alanı Etkili…

Eşitsizliğin bir yere girince her alanı etkilediğini vurgulayan Hançerli temsil eşitsizliğinden de en fazla etkilenenin doğal olarak en dezavantajlı grup olan engelliler olduğunu ifade etti.

Eşitsizliğin bir yere girince her alanı etkilediğini vurgulayan Hançerli temsil eşitsizliğinden de en fazla etkilenenin doğal olarak en dezavantajlı grup olan engelliler olduğunu ifade etti…

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