Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Engelli Belediye Başkanı Hançerli: Eşitsizlik Yaygın Olunca Her Alanı Etkili…

Türkiye'nin İlk Engelli Belediye Başkanı Hançerli: Eşitsizlik Yaygın Olunca Her Alanı Etkili…

1 saat önce

Eşitsizliğin bir yere girince her alanı etkilediğini vurgulayan Hançerli temsil eşitsizliğinden de en fazla etkilenenin doğal olarak en dezavantajlı grup olan engelliler olduğunu ifade etti.

Eşitsizliğin bir yere girince her alanı etkilediğini vurgulayan Hançerli temsil eşitsizliğinden de en fazla etkilenenin doğal olarak en dezavantajlı grup olan engelliler olduğunu ifade etti…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:16 Kaynak: Youtube

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