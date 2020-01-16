Türkiye'nin ilk podcaster başkanı - Son Dakika

Başakşehir'de Türkiye'nin ilk YouTube akademisini hayata geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyada bir yeniliğe daha imza attı. Yeni nesil radyo olarak bilinen Spotify'da hesap açan Başkan Kartoğlu, "Başkan ile Çay Molası" programlarını podcast olarak artık bu mecrada da yayınlayacak.



Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde Başkan Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla Youtube Akademi kurulmuştu. Akademide gençlere ücretsiz olarak uygulamalı teknik bilgi veriliyor. YouTube kanalı kurma ve konsept belirleme konusunda da koçluk yapılıyor.



Önce YouTube şimdi de Spotify



Başkan Yasin Kartoğlu, bu sıra dışı hizmetin ardından dijital dünyada bir yeniliğe daha imza attı. Spotify'da podcast hesabı açtı. YouTube kanalında yayınlanan "Başkan ile Çay Molası" isimli programını podcast hesabından da yayınlamaya başladı. Böylelikle Kartoğlu, "Türkiye'nin ilk podcaster belediye başkanı" unvanın sahibi oldu.



İlk kayıt yayında



Başkan Kartoğlu, Youtube Akademi'de çekimlerini gerçekleştirdiği ilk programında ünlü radyocu Ceyhun Yılmaz'ı konuk etmişti. Bu programın ses kaydı, Kartoğlu'nun podcast hesabında yayınlandı. - İSTANBUL