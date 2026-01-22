Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 1.7 Milyar Dolar - Son Dakika
Türkiye'nin Kuru Meyve İhracatı 1.7 Milyar Dolar

22.01.2026 12:21
Türkiye, 2025 yılında 1.742 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi, en çok kuru üzümden.

Türkiye'den geçen yıl 1 milyar 742 milyon 529 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2025 yılında 150 ülke ve serbest bölgeye 337 bin 227 ton ürün satarak 1 milyar 742 milyon 529 bin dolar gelir elde etti.

Kuru üzüm zirvede

En çok gelir 500 milyon 156 bin dolarla kuru üzümden sağlanırken, bunu sırasıyla 362 milyon 53 bin dolarla kuru incir ve 303 milyon 388 bin dolarla kuru kayısı takip etti.

Bu dönemde badem ihracatı yüzde 70,5'lik artışla 87 milyon 101 bin, leblebi ihracatı yüzde 20,2'lik yükselişle 31 milyon 740 bin, kuru elma ihracatı yüzde 25,5'lik artışla 12 milyon 637 bin dolar oldu.

Türkiye, 775 milyon 755 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

Eski seviyeler korundu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, küresel çapta yaşanan ekonomik sorunlar ve meyve üretimindeki aksaklıklara rağmen ihracat rakamlarının önceki yılki seviyelerini koruduğuna değindi.

Çıkmaz, en çok ihracatı yapılan ürünlerin başında gelen kuru kayısıdaki dikkat çeken düşüşe değinerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan don olayları nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde neredeyse üretim hiç olmadı. Ağırlıklı olarak stoklu ürünler değerlendirilse de, kuru kayısı da miktarda yüzde 37,9, değerde ise yüzde 26,1'lik düşüş var. Aynı şekilde Antep fıstığında miktarda yüzde 42,5, değerde yüzde 21,8 düşüş var. Bu rakamlar ihracatımızı ciddi manada etkiledi. Bu kalemler normal rakamlarında seyretseydi, bugün 2 milyar dolar seviyelerini yakalayabilirdik. 2026 yılında inşallah bir olumsuzluk olmazsa, uzak pazarlarda yaptığımız çalışmalarla birlikte 2 milyar dolar seviyelerini yakalamak istiyoruz."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

