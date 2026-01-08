Türkiye'nin Kuveyt'le ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 52 artışla bir milyar doları aştı

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ticaret hacminin geçen yıl yüzde 52 artışla bir milyar doları aştığını söyledi.

Büyükelçi Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticaret ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi.

Türkiye ve Kuveyt arasında 2025 yılı itibarıyla toplam ticaret hacminin bir önceki yıla oranla %52 artarak 1.08 milyar dolar seviyesine yükseldiğini dile getiren Sönmez, Covid-19 salgınından bu yana ikili ticaret hacminin 1 milyar dolar barajını ilk kez aşmasından büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ayrıca 2025 yılında Kuveyt'e ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 58 artış gösterdiğini dile getiren Sönmez, "Ülkemizden Kuveyt'e geçen yıl gerçekleşen ihracat 887 milyon doları buldu. Kuveyt'in Türkiye'ye ihracatı ise yüzde 29 artışla 195 milyon dolara ulaştı." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret rakamları katlanabilecek potansiyele sahip

İki ülke arasındaki ticaret rakamlarının kısa sürede katlayabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin inşaat, savunma ve turizm sektörleri, Kuveytli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaktadır. Kuveytli iş insanlarına ve yatırımcılara gerekli desteği vererek yönlendirme ve rehberlik yapıyoruz."

Türkiye ile Kuveyt arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerdeki söz konusu ivmelenmede son dönemde artan karşılıklı ziyaretlerin önemli bir etkisi olduğuna vurgu yapan Sönmez, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2025 Kuveyt ziyaretinde ticaret hacminin daha da artırılması konusunda liderler düzeyinde bir mutabakat sağlandığını ifade etti.

Sönmez, ikili ticaret hacmini artırma mutabakatı doğrultusundaki çalışmaların meyvesini yavaş yavaş vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye'de 400'ü aşkın Kuveytli şirket faaliyet gösteriyor

Türkiye'de 400'den fazla Kuveytli şirketin faaliyet gösterdiğini anlatan Sönmez, yaklaşık 50 Türk firmasının da özellikle inşaat sektöründe Kuveyt'te bulunduğunu, Türk firmaların Kuveyt'in altyapı projelerinde de önemli roller üstlendiğini belirtti.

İki ülke arasında yatırım açısından da önemli gelişmelerin söz konusu olduğunu dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı heyeti 29-30 Eylül 2025 tarihlerinde Kuveyt'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Birçok kurumla yapılan görüşmelerin ardından Büyükelçiliğimizin evsahipliğinde bir Yatırım Resepsiyonu düzenledik. Kuveytli yatırımcıları ve iş insanlarını Türk yetkililerle buluşturduğumuz bu tür etkinliklere gelecekte de yer vereceğiz."

Aynı şekilde Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 11. Turunu da Türkiye'nin evsahipliğinde bu sene yapmayı planladıklarına değinen Sönmez, "İkili ticaretimizde gündemde yer alan konuları bu vesileyle etraflıca ele alacağız." diye konuştu.

Sönmez, "Son olarak bu ay sonunda MÜSİAD ve Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odası'nın işbirliğiyle Kuveyt'te bir Türkiye-Kuveyt İş Forumu ve bu vesileyle B2B Toplantıları düzenlemeyi öngörüyoruz." dedi.