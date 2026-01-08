Türkiye'nin Mücevher İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Mücevher İhracatı Rekor Kırdı

08.01.2026 11:16
Türkiye'nin mücevher ihracatı 2025'te 7,9 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Türkiye'nin mücevher ihracatı, 2025 yılında 7,9 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle başlayan tarife gerilimleri geçen yıl boyunca küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği endişelerinin sürmesine neden oldu.

ABD ile ticaret partnerleri arasında yaşanan sorunların derinleşme riski küresel büyümenin zayıflayabileceğine dair soru işaretlerini keskinleştirdi.

Yılın ikinci yarısından itibaren ABD yönetiminin sergilediği müzakereci tutum bu yöndeki endişeleri bir nebze azaltsa da ülkelerarası ticaretin önünü açmak için ABD'nin diğer ülkelerle yürüttüğü görüşmeler yakından izlendi.

Bu dönemde ABD'nin başta Çin olmak üzere yakın ticari ilişki içinde bulunduğu ülkelerle anlaşmaya varması, küresel ticaret üzerindeki baskıların da azalmasına katkı verdi.

Bu çerçevede ülkeler arası ticaretin hız kazanacağına dair beklentiler güçlenirken, sektörel anlamda Türkiye'nin mücevher sektöründe gerçekleştirdiği ihracattaki pozitif ivmelenme de dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 7,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mücevher sektörü yıllık bazda rekor seviyesine ulaştı.

Sektörün yıllar arası ihracat verilerine bakıldığında, 2024'te mücevher ihracatı 7,5 milyar dolar, 2023'te 7,7 milyar dolar, 2022'de 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mücevher sektörünün ihracatı, salgının dış ticareti etkilediği 2021 ve 2020 yıllarında sırasıyla 6,8 milyar dolar ve 3,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün ihracatı 2019'da 4,1 milyar dolar, 2018'de 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2025'te sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 3,3 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 4,5 artış göstererek 273 milyar 434 milyon 19 bin dolar oldu. Aralık ayında da ihracat, yüzde 12,8 artışla 26,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mücevher sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarken sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat BAE'ye

Geçen yıl en fazla mücevher ihracatı 2,9 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 609,1 milyon dolarla Hong Kong, 416,2 milyon dolarla İsviçre, 409,8 milyon dolarla ABD ve 356,2 milyon dolarla Libya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İsviçre zirvede yer aldı. Bu dönemde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 324,3 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 252,8 milyon dolarla BAE ve 88,6 milyon dolarla Belçika izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 5,5 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Aynı dönemde Çorum'dan 2 milyar dolar, Kastamonu'dan 174,2 milyon dolar, Ankara'dan 44,6 milyon dolar, Balıkesir'den 36 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 yıllarında mücevher sektörünün en fazla ihracat (bin dolar) yaptığı ülkeler şöyle:

1 OCAK - 31 ARALIK
ÜLKE20242025Değişim (Yüzde)
BAE2.609.716,392.862.512,439,7
HONG KONG546.355,97609.125,0911,5
İSVİÇRE91.870,84416.175,88353,0
ABD703.843,93409.787,51-41,8
LİBYA314.457,94356.182,0213,3
MEKSİKA307.216,15308.397,720,4
KIRGIZİSTAN315.741,39264.120,22-16,3
IRAK452.320,70223.075,30-50,7
BELÇİKA123.953,31212.566,0471,5
İTALYA180.846,17177.591,85-1,8

Kaynak: AA

