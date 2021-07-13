Türkiye'nin olimpiyat macerası

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 39 altın, 25 gümüş, 27 de bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda sadece 6 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 91 madalyanın 63'ü güreşte, 11'i halterde, 7'si tekvandoda, 5'i boksta, 3'ü atletizmde, 2'si ise judoda geldi.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

1948 Londra en çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye en çok madalyayı ise 3 kez olimpiyatlara ev sahipliği yapan Londra'da kazandı.

1948 Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya elde eden ay-yıldızlı sporcular, 12 kez ile en çok madalya kazandığı olimpiyatları yaşadı.

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye

Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

Organizasyon Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam Rio 2016 103 1 3 4 8 Londra 2012 114 1 1 1 3 Pekin 2008 68 1 1 3 5 Atina 2004 66 3 4 4 11 Sidney 2000 59 3 - 2 5 Atlanta 1996 54 4 1 1 6 Barcelona 1992 47 2 2 2 6 Seul 1988 50 1 1 - 2 Los Angeles 1984 48 - - 3 3 Moskova 1980 Katılım yok - - - - Montreal 1976 30 - - - - Münih 1972 30 - 1 - 1 Meksiko 1968 33 2 - - 2 Tokyo 1964 25 2 3 1 6 Roma 1960 55 7 2 - 9 Melbourne 1956 15 3 2 2 7 Helsinki 1952 60 2 - 1 3 Londra 1948 67 6 4 2 12 Berlin 1936 60 1 - 1 2 Los Angeles 1932 Katılım yok - - - - Amsterdam 1928 40 - - - - Paris 1924 40 - - - - Anvers 1920 Katılım yok - - - - Stockholm 1912 2 - - - - Londra 1908 1 - - - - Atina 1906 Ara olimpiyat - - - - St. Louis 1904 Katılım yok - - - - Paris 1900 Katılım yok - - - - Atina 1896 İlk olimpiyat - - - - TOPLAM 1067 39 25 27 91

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